Never Alone 2 (PC) angekündigt: Wohl wieder mitten ins Herz

Der Herausgeber und Entwickler E-Line Media und der Entwickler Upper One Games haben Never Alone 2 für PC (Steam) angekündigt.

Mehr zu Never Alone 2

Gleich vorweg – ein Veröffentlichungsdatum wurde derzeit noch nicht bekannt gegeben. Worum wird es gehen? Laut Entwicklerstudios gibt es die folgende Beschreibung: “Entdecken Sie eine Welt von wilder, gefrorener Schönheit in Never Alone 2, der kommenden 3D-Fortsetzung des BAFTA-preisgekrönten Abenteuers aus der Iñupiaq-Storytelling-Tradition. Reisen Sie durch die atemberaubende Wildnis Alaskas als Nuna und Fox, ihr Geistgefährte, auf dem Weg, um ein episches Geheimnis aufzudecken, das Ihre gesamte Gemeinschaft bedroht. Der Titel wird mit einem inklusiven Entwicklungsprozess mit der Alaska Native Community entwickelt. Es erzählt eine originelle Geschichte eines preisgekrönten Inupiaq-Autors und schöpft aus Traditionen und Geschichten, die über Generationen hinweg geteilt wurden.

Never Alone 2 wurde entwickelt, um kooperativ gespielt zu werden (online und auf der Couch), lädt Sie ein, Umgebungen zu erkunden, die von der rauen gefrorenen Tundra bis hin zu Waldtälern mit alten Weiden reichen, während Sie wunderschön realisierte Landschaften durchqueren, die voller Wunder sind. Gemeinsam werden Sie daran arbeiten, durch diese Wildnis zu navigieren, Verbindungen zu den Geistern zu knüpfen und zu erleben, wie die Ureinwohner Alaskas in einem der härtesten und atemberaubendsten Teile der Welt über 10.000 Jahre lang überlebt und gedeiht haben. Wir können es kaum erwarten, dass sich zurückkehrende Spieler wieder Nuna und Fox anschließen und dieNeulinge auf die zeitlose Schönheit der Inupiat-Kultur aufmerksam machen.”