Neues Update für Star Wars Jedi: Survivor: PS5 Pro-Fans freuen sich

Respawn Entertainment hat ein neues Update für die PS5-Version von Star Wars Jedi: Survivor veröffentlicht. Wegen diesem Fleiß schlägt man Ubisoft!

Zum Survivor-Patch

Obwohl der Patch relativ klein ist, sollte er das visuelle Erlebnis für diejenigen verbessern, die Star Wars Jedi: Survivor auf einer PS5 Pro spielen. Als Fortsetzung des allgemein gut aufgenommenen Star Wars Jedi: Fallen Order gab das Game den Spieler*innen mehr Freiheit, die verschiedenen Planeten wie Koboh und Jedha zu erkunden, und gab dem Kampf ein Upgrade mit neuen Kampfhaltungen, die Cal Kestis beherrschen kann. Während der Entwickler seit der Veröffentlichung zahlreiche Patches veröffentlicht hat, um Performanceprobleme im Spiel zu beheben, wurden nicht alle Fehler behoben. Kürzlich wurden Details zu den neuesten Bemühungen, das Spiel zu patchen, enthüllt. Insbesondere hat Respawn gestern einen neuen Patch für die PS5-Version des Spiels veröffentlicht. Dieses neueste Update für das Spiel zielt darauf ab, Probleme zu lösen, mit denen Fans auf PS5 Pro seit der Veröffentlichung der aktualisierten Konsole zu kämpfen haben. Laut den Patch-Notizen wurde das Spiel aktualisiert, um die neueste Version von PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) zu unterstützen, der KI-Upscaling-Technologie, die auf PS5 Pro verwendet wird.

Zusätzlich zu dieser Änderung versucht das Update, bestimmte Elemente der Spielumgebungen zu verbessern, einschließlich reduziertem Flackern auf PS5 Pro. Der Fluss auf Koboh sollte auch bessere Reflexionen haben, was eine bemerkenswerte Verbesserung ist, wenn man bedenkt, dass der Planet ein häufiger Stopp für Cal ist. Schließlich reduzierte das Update das Flimmern im volumetrischen Nebel, der in einigen Gebieten weit verbreitet sein kann. Diese Änderungen sollten für ein besseres visuelles Erlebnis beim Spielen auf PS5 Pro sorgen. Es ist erwähnenswert, dass die Patch-Notizen besagen, dass das Update Probleme behebt, die “spezifisch für die PS5 Pro” sind. In diesem Sinne sehen diejenigen, die auf einem Standard-PS5-Gerät spielen, möglicherweise keine merklichen Änderungen. Unabhängig davon ist es schön zu sehen, dass Respawns Spiel fast zwei Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung weiter verbessert, insbesondere das nächste Spiel Berichten zufolge bereits in die Pipeline kommt. Survivor soll der zweite Akt einer Spiele-Trilogie sein. Während die Entwicklung des dritten Spiels seit einiger Zeit bekannt ist, wurden bis dato nur wenige Details über das Projekt enthüllt.