Neues Survival Echoes of Elysium angekündigt: Überleben ist Pflicht

Loric Games hat seinen Debüttitel Echoes of Elysium angekündigt, ein Luftschiff-Survival-RPG, das “im Himmel des mythischen antiken Griechenlands” spielt.

Mehr zu Echoes of Elysium

Das Spiel wird auf Steam veröffentlicht, wo es ab sofort für eure Wunschliste verfügbar ist und als „kommt demnächst“ aufgeführt ist. Es wurden derzeit noch keine anderen Plattformen bestätigt. “Ein Lufterkundungs- und Überlebensspiel, das in der prozeduralen Welt von Elysium spielt”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung des Spiels. “Feuern Sie die Motoren an und heben Sie sich in Ihrer handgefertigten Flotte von Luftschiffen in den Himmel. Mechanische Wunder kollidieren mit alten Geheimnissen in einem ungezähmten Paradies”. Loric Games mit Sitz in Nord-Virginia wurde 2022 von den ehemaligen Mythic Entertainment-Veteranen Brian Johnson, Ray Soto und dem Mitbegründer von Mythic, Rob Denton, gegründet.

Während ihrer Zeit bei Mythic und BioWare arbeitete das Trio zusammen an Themen wie Ultima Online, Dark Age of Camelot, Warhammer Online und Star Wars: The Old Republic. “Wir bauen ein Spiel, das mehr ist als nur Beeren zu essen, Bäume zu schlagen und Steinhütten zu bauen”, sagte Johnson damals. “Wir alle lieben es, Spiele mit heroischen Geschichten zu spielen. In unserer langen Historie der Entwicklung von Spielen haben wir die Idee verfolgt, dass eine richtig gute Geschichte ein Spiel von anderem abheben kann. Die Überlebenserfahrung kann mit der richtigen Mischung aus Geschichte und Open-World-Gameplay-Mechanik viel wirkungsvoller sein.“