Neues Gangs of Sherwood Entwickler-Tagebuch gewährt neue Einblicke

NACON und Entwicklerstudio Appeal Studios veröffentlichen ein neues Video zum Koop-Action-Adventure Gangs of Sherwood. In dem Video sprechen Game Director Andrea Di Stefano und Art Director Michael Defroyennes darüber, wie sie die Legende von Robin Hood adaptiert haben. Das Spiel wird diesen Herbst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht sowie auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein.

Was erwartet euch?

Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Action-Adventure für ein bis vier Spieler:innen mit rasantem Gameplay und hohem Wiederspielwert in einer neu gestalteten Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. Die Armeen des Sheriffs von Nottingham, der die Kräfte des Steins der Weisen ausnutzt, haben eine ungeheure Macht aufgebaut und unterdrücken das Volk von England mehr denn je. In der Science-Fantasy-Version der Robin Hood-Legende bietet das Spiel explosive Kämpfe, Kombos und Koop-Gameplay für Fans von epischen Schlachten und Herausforderungen.

