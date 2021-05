Das Action-Adventure-Rollenspiel habe ich euch schon einmal in diesem Beitrag vorgestellt und nun wurde endlich neues Gameplay für Baldo: The Guardian Owls veröffentlicht.

Das Gameplay gewährt nähere Einblicke auf die Erkundungs-, Rätsel- und Kampfmechaniken sowie das Quest Design. Ganz klare Vorbilder für das Indie Spiel sind The Legend of Zelda, Ni No Kuni und die Filme von Studio Ghibli. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es für Baldo: The Guardian Owls leider noch nicht. Das italienische Entwicklerstudio Naps Team präsentiert uns eine bezaubernde Welt, seht selbst: