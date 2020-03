Must-Watch Indie Spiele 2020 Teil 2: 10 Geheimtipps

Nachdem euch meine Must-Watch-Indie-Games-Auflistung so gut gefallen hat, habe ich nun eine Fortsetzung verfasst, die euch hoffentlich ähnlich gut gefällt. In Teil 2 stelle ich euch zehn weitere Geheimtipps vor, die ihr bestimmt nicht auf dem Radar habt. Cris Tales Zeichentrick mit Zeitenblick Eine Homage an klassische JRPGs mit einem interessanten Kniff verspricht Cris Tales: Das zentrale Spielelement ist nämlich die Zeit. Wenn ihr aus der Vergangenheit lernt und in der Gegenwart handelt, so könnt ihr die Zukunft verändern. Durch getroffene Entscheidungen verändert ihr die Welt, um die Vernichtung dieser, durch die Kaiserin, aufzuhalten. Im rundenbasierten Schlagabtausch, mit vier GefährtenInnen, zieht ihr in die Schlacht gegen eure FeindeInnen. Per Luftschiff, Boot und zu Fuß erkundet ihr die Märchenwelt und beeinflusst das Königreich, Städte und Slums. Dreams Uncorporated und SYCK sind an der Entwicklung von Cris Tales beteiligt. Die Teams erschaffen eine handgezeichnete 2D Welt die mit einem Gameplay welches innovativ und spannend wirkt. Wenn ihr euch einen Eindruck von diesem Spiel machen wollt dann probiert die Demo bei Steam. Cris Tales lässt euch auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch durch die Zeit springen. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Beyond Blue ist nicht Abzú! Ein Einzelspieler-Abenteuer, das uns in die Tiefen und Geheimnisse des Ozean entführt, verspricht Beyond Blue. Protagonist Mirai ist Wissenschaftlerin, Tiefseetauscherin und Teil eines Teams, das neue Technologien einsetzt, um den Ozean zu erforschen. 17 Minidokumentationen mit Originalaufnahmen und Interviews mit führenden Ozeanexperten der Wissenschaft versprechen zudem einen lehrreichen Aspekt. Entwickler E-Line Media arbeitet mit BBC Studios und OceanX Media zusammen, um eine realistische, unterwasser Erfahrung zu erschaffen. Ins kühle Nass geht es auf PC, Xbox One, Playstation 4, und Nintendo Switch. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Lost Words: Beyond the Page Auf ein Wort! Das Spiel ist ein 2D Jump ‘n‘ Run – Puzzler, der im Tagebuch des jungen Mädchens spielt. In der Fantasie-Welt Estoria nutzt Izzy ihre Kreativität, um in ihrem Tagebuch die Höhen und Tiefen ihres Lebens zu verarbeiten. Ihre Erinnerungen und ihre Vorstellungskraft erschaffen das Gameplay. Ihr interagiert mit Wörtern, um knifflige Puzzles und Plattformsegmente zu lösen. Mit dem Wasserfarben gemalten und animiertem Grafikstil ist für Abwechslung gesorgt. Sketchbook Games und Fourth State ließen die Geschichte von Spieleautorin Rhianna Pratchet (Prince of Persia, Risen, Tomb Raider) verfassen, keine schlechte Voraussetzung. Ab März, exklusiv für ein Jahr, bei Google Stadia verfügbar. Danach auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch spielbar. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Axiom Verge 2 Pixelige Zukunft Die One-Man-Show Tom Happ ist wieder für die gesamte Musik, Kunst, das Spieldesign und die Programmierung zuständig. Obwohl es eine Fortsetzung von Axiom Verge ist, erwartet euch ein völlig neues Spiel: neue Charaktere, neue Fähigkeiten, neue Feinde und eine neue Welt. Ihr müsst also nicht zwingend den hochgelobten, ersten Teil gespielt haben. Mit einer Vielfalt von Waffen, Fähigkeiten, Power-Ups und einer Drohne; kämpft, hackt und erkundet ihr auf eigene Faust die neue Pixelwelt. Fans des ersten Teils wissen auf was sie sich hier einlassen. Alle anderen sollten mal reinschnuppern und dieses hervorragende Metroidvania probieren. Vorerst kommt das Sequel nur auf Nintendo Switch. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Röki Eine für Alle! In Röki begleitet ihr Tove auf einer fantastischen Reise, um ihre Familie zu retten. Es erwartet euch eine Reise tief in eine verborgene und längst vergessene Welt der skandinavischen Folklore, die voller seltsamer Orte und noch seltsamerer Kreaturen ist. Polygon Treehouse zeigt ein dunkles zeitgenössisches Märchen, das von einer berührenden Erzählung und atmosphärischen Erkundungen untermauert wird. Röki ist ein Adventure-Spiel für alle. Es soll nicht brutal werden, eine einfache Steuerung haben und allgemeine Themen ansprechen. Röki kann auf PC und Nintendo Switch gespielt werden. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Baldo Baldos Reise ins Zauberland Ni No Kuni hat schon bewiesen, dass die Kombination aus RPG und Anime erfolgreich sein kann. Diesmal versucht sich das italienische Entwicklerstudio Naps Team an dieser Formel. Die Animationen und der Grafikstil erinnern mich sehr an klassische Filme von Studio Ghibli. Es wartet, eine magische Welt mit kuriosen Charakteren, interessanten Schauplätzen, kampflustigen Feinden und kniffligen Dungeons, auf uns. Ich hatte es letztes Jahr einen Trailer gesehen und bin erfreut, dass es beim aktuellen Nintendo Indie World Showcase wieder gezeigt wurde und hoffentlich eine breite Masse erreicht. Baldo wird zeit-exklusiv im Sommer für die Nintendo Switch erscheinen.

Yes, Your Grace Burn Out im mittleren Alter Mittelalter, Pixel-Art, Rollenspiel, Ressourcenmanagement und über ein Reich herrschen: Wenn euch diese Begriffe zusagen, ist Yes, Your Grace wie gemacht für euch. Als König, Ehemann und Vater müsst ihr entscheiden wie Probleme gelöst werden. Innerhalb und außerhalb der Burgmauern wird euer Rat gesucht. Spart eure Ressourcen oder setzt sie zur Hilfe ein. Regiert mit den Folgen eurer Taten und hofft, dass der nächste Krieg fernbleibt. Das Team, Brave At Night, hat das Projekt per Kickstarter ins Leben gerufen. Es ist bereits seit 6.März für 17€ auf Steam erhältlich. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Minute of Islands Repair and Care Unheimlich komisch und gleichermaßen bemerkenswert freundlich. Das Bild- und Videomaterial von Minute of Islands zeigt ein entschleunigtes Spiel mit fragwürdigen Szenen. Gefährliche Sporen machen sich auf der Welt breit und nur die Technologien alter Riesen-Zivilisationen können diese Gefahr im Zaum halten. In dieser verkommenen Welt begleitet ihr die Mechanikerin Mo auf ihrer Reise, diese zu reparieren. Die kuriose Geschichte und die Comic-Grafik von Studio Fizbin lassen diesen Titel besonders herausstechen. Repariert wird auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Eitr Schild, Schwert und Einsamkeit! Das Schicksal der Schildjungfrau war erschüttert, als der schelmische Gott Loki sich einmischte und mit der elenden Substanz Eitr den Weg der Schildjungfrau für immer veränderte und den großen Baum Yggdrasil in Dunkelheit versenkte. Nun muss sich die Schildjungfrau in die neun nordischen Welten wagen, um das Geheimnis ihres Schicksals zu lüften. Der kryptische Trailer und düstere Bilder machen Lust auf mehr. Eitr ist ein Action-Rollenspiel, das sich auf den Kampf und gewaltige Herausforderungen fokussiert. Eneme Entertainment kreiert dieses Nordi-Soulslike mit Isometrischem Pixel Stil. In den Kampf geht es auf PC und Playstation 4. Hier geht es zur offiziellen Webseite.

Unto the End Bart, Schwert und Einsamkeit? Geschicklichkeit und Konzentration sind für dieses 2D-Abenteuer vorausgesetzt. Das Spiel bietet eine herausfordernde Erfahrung und jeder Kampf sollte ernst genommen werden. Seid euren Gegnern immer einen Schritt Voraus, setzt eure Hiebe mit Bedacht ein und versucht zu Überleben. 2 Ton Studios besteht aus dem Ehepaar Stephen Danton und Sara Kitamura, das durch ihre Reiseerlebnisse ihre Spiele gestalten. Die Spiele Eitr und Unto the End haben ähnliche Ansätze: Die Entwicklerstudios sind im Kontakt und helfen sich gegenseitig. Für die Kampfanimationen holte sich das Ehepaar Hilfe bei Eneme Entertainment. Möglicherweise sehen wir in den fertigen Spielen Easter-Eggs oder sonstige Referenzen. Gekämpft wird auf PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch. Mehr dazu erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.