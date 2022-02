Neues Call of Duty wird eine Fortsetzung von Modern Warfare (2019)

Das neue Call of Duty wird ein Nachfolger von Modern Warfare aus dem Jahr 2019. Dies und mehr hat Activision bestätigt – lest hier mehr!

Über die Call of Duty-Infos und mehr

Activision hat nun ein wenig darüber gesprochen, was mit dem diesjährigen Call of Duty- und Warzone-Titeln zu erwarten ist. Obwohl nur wenige Informationen geteilt wurden, wurde angekündigt, dass der Titel im Jahr 2022 eine Fortsetzung von Modern Warfare (2019) ist. Das neue Spiel und ein neues Warzone-Erlebnis werden von Grund auf gemeinsam entwickelt. Weiters gibt es Gerüchte über das Spiel, denn bereits letztes Jahr wurde berichtet, dass das Spiel ein Moralsystem aufweisen wird, das jenem in Red Dead Redemption 2 ähnelt. Der Bericht besagte auch, dass der Verlust von Gliedmaßen und realistische Gewalt im Spiel sein werden, und dass die Charaktere glaubwürdiger auf Vorfälle im Spiel reagieren.

Mit der Veröffentlichung wird eine neue Karte in Warzone kommen, die vom neuen Spiel inspiriert sein und aus verschiedenen klassischen Sehenswürdigkeiten bestehen wird. Die Karte wird auch einen dritten neuen Modus für Modern Warfare 2 (ähnlich der Gefahrenzone von Battlefield 2042) beinhalten, in dem KI-gesteuerte Kämpfer und echte Spieler:innen verwendet werden. Unter der Leitung von Infinity Ward werden das neue Spiel und ein neues Warzone-Erlebnis mit einer neuen Engine entwickelt, und man darf laut Angaben eine “massive Entwicklung” des Battle Royale-Modus mit brandneuem Spielbereich und einem neuen Sandkastenmodus in Warzone erwarten. Die Games werden für PC, Xbox und auch PlayStation kommen – bleiben wir gespannt!