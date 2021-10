Neuer Trailer zu Final Fantasy 7 The First SOLDIER, erscheint im November 2021

Worum es in Final Fantasy 7 The First SOLDIER gehen wird? Es ist ein Battle Royale für Mobilgeräte – mehr Infos gibt’s gleich hier!

Über Final Fantasy 7 The First SOLDIER

Präsident Shinra hat in seinem Bemühen, die Shinra Electric Power Company zur unantastbaren Kraft zu machen, zu der sie werden soll, das SOLDAT-Projekt gegründet. Schließt euch Shinra an, indem ihr ein Kandidat für SOLDAT werdet und Magie, besondere Fähigkeiten und mehr nutzt, um auf dem Schlachtfeld zu triumphieren! Ihr dürft dabei ein Arsenal an Waffen und Magie aus Final Fantasy 7 (inklusive Materia) benutzen, um einen Vorteil zu erlangen. Klassen wie Krieger, Zauberer oder Mönch und passende Fähigkeiten sind freizuschalten und zu meistern.

Weiters dürft ihr wilde Monster besiegen, Originalwaffen aus dem Spiel freischalten, einen Chocobo reiten, Beschwörungen wie Ifrit und Shiva nutzen und auch mächtige Zaubersprüche entfesseln. Damit nicht genug, es gibt auch eine Vielzahl von Outfits, mit denen ihr euren Look ändern könnt. Egal ob Shinra oder Avalanche, mit einer Reihe von Zubehör, Waffen- und Fahrzeug-Skins, Emotes und mehr scheinen die Anpassungsmöglichkeiten endlos! Final Fantasy 7 The First SOLDIER ist im November 2021 weltweit für iOS und Android erhältlich. Hier noch ein Trailer für euch: