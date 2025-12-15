Neuer Trailer zu Divinity: Ein Fest für RPG-Fans steht bevor

Divinity wurde offiziell angekündigt (nein, nicht Divinity: Original Sin 3), ein erster Teaser-Trailer kam bei The Game Awards 2025, und es sieht bisher geradezu unglaublich aus… feurige Opfer, fantastische Kulisse, verschwitzte Orgien und alles.

Über Divinity

Der bekannteste Mann von Larian Studios, der Leader Swen Vincke, hat es „unser bisher größtes, ehrgeizigstes Rollenspiel“ genannt und es als „das Divinity beschrieben, die wir schon immer machen wollten“ – aber es stellt sich heraus, dass die Spieler keine Erfahrung mit früheren Spielen von Larian haben müssen. Wenn ihr Baldur’s Gate 3 gespielt habt, aber nicht Divinity: Original Sin oder seine Fortsetzung, ist das in Ordnung. Tatsächlich müssen wir mit keinem der Rollenspiele von Larian Studios vertraut sein, um das neue RPG-Epos genießen zu können. Laut einer aktuellen Pressemitteilung gilt das bevorstehende Projekt als „ein brandneues Spiel, das keine Erfahrung mit früheren Larian-Titeln erfordert“.

„Diejenigen, die Divinity: Original Sin und Divinity: Original Sin 2 gespielt haben, werden in der Lage sein, mehr Verständnis und Kontinuität zu genießen“, wie die Notiz schließt. Also können wir relativ sicher blind in Divinity eintauchen, sobald es veröffentlicht wird. Alternativ können wir aber auch versuchen, die bisherigen Spiele von Larian Studios nachzuholen. Laut meiner eigenen Einschätzung ist das alles keine verschenkte Zeit, denn OS1 und OS2 sind beides unglaublich gute Rollenspiele, die vor allem im Koop-Modus richtig gut spielbar sind. Ihr müsst nur den Hang zu rundenbasierten, taktischen Rollenspielen haben und viel mit eurer Umgebung experimentieren wollen, dann macht euch alles richtig Spaß!