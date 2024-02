Neuer Trailer von Unicorn Overlord erklärt taktische Stärken und Training

Insbesondere bekommen wir eine Vorstellung davon, was es bedeutet, eine Einheit aufzuwerten, sie zu fördern und wie wir alle für die kommenden Engagements auf dem Laufenden halten können. Wie Josef dem jungen Prinzen Alain erklärt, haben verschiedene Einheiten unterschiedliche Stärken. Einzelne Kämpfer in verschiedene Trupps zu setzen, kann dazu beitragen, ihre Kräfte zu stärken, ihre Schwächen zu verstärken oder ihre Stärken zu betonen. Heiler, Flieger, Bogenschützen, Magier und mehr können alle die Geschehnisse auf dem Schlachtfeld beeinflussen. Um eure gesamte Armee in einem Top-Zustand zu halten, müsst ihr sie trainieren und fördern, um die Fähigkeiten jeder einzelnen Einheit zu erweitern. Ein großartiges Beispiel ist Alain selbst, der dadurch ein Pferd bekommt und umso nützlicher wird – nicht nur stärker, sondern auch schneller.

Das neueste Video in der Serie von Atlus und Vanillaware, das alle Systeme von Unicorn Overlord detailliert beschreibt, taucht in das Training ein.

Das Verleihen von Ehre, die durch das Abschließen von Quests verdient wurde, macht diese entscheidenden Beförderungen möglich. Aber neben neuen Job-Titeln benötigen die Einheiten auch etwas Berufserfahrung. Also gibt es natürlich eigene Trainingsstufen, die euch gegen Phantomsoldaten kämpfen lassen. So bekommt ihr Erfahrungspunkte sowohl für die aktiven Einheiten, aber auch die Möglichkeit, Erfahrungspunkte an nicht aktive Einheiten zu verteilen. Wir gewinnen allmählich ein Verständnis dafür, wie das Gesamtwerk von Unicorn Overlord aussieht, und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir es auch selbst erleben können. Vanillawares Taktik-RPG startet am 8. März 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.