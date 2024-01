Unicorn Overlord: Über das kommende Fantasy-Taktik-Spiel von Atlus und Vanillaware

Taktik-Fans dürfen sich auf Unicorn Overlord freuen, denn anscheinend wird hier ein Bombardement zwischen RPG und Strategie auf uns zukommen!

Über Unicorn Overlord

Es gibt einen beträchtlichen Haufen von Rollenspielen, die 2024 ankommen, was für einen ziemlich vollgepackten Start ins Jahr führt. Aber selbst mit Infinite Wealth, Rebirth und mehr gibt es auch Bedarf an etwas Schrägem. Daher teilten Atlus und Vanillaware mehr Details über das kommende Taktik-RPG. Vanillaware ist für ein paar Dinge bekannt, etwa für Odin Sphere (PS2). Anstatt Action zu bieten, fühlt sich Unicorn Overlord eher wie ein Fantasy-Taktikspiel an und richtet sich direkt an Fans des Genres. Der Titel bietet eine Kampagne und eine Geschichte, aber zusätzlich bestätigen Atlus und Vanillaware, dass es Hilfsstufen gibt. Dort können wir so oft gegen Phantomsoldaten kämpfen, wie wir wollen, und sammeln so ganz viele Erfahrungspunkte. Wir können auch Gegenstände, die EXP bringen, und welche, die bestimmte Fähigkeiten und Entwicklungen bringen, einheimsen.

Unicorn Overlord scheint ein genialer Mix für Taktik-Fans zu werden. Denn die knallbunte Mischung aus großer Strategie und einzelnen Figuren wird wohl einiges zum Reinfuchsen vorhanden sein. Mit Tonnen von Klassenoptionen, möglichen Entwicklungen und einer Vielzahl an Modi wird es wohl nicht langweilig werden! Vor allem hat Vanillaware bislang noch immer für gute Spiele gesorgt, etwa 13 Sentinels oder eben das Odin Sphere von anno dazumals. Vermutlich wird es auch hier spannende Wendungen und coole Gameplay-Kniffe geben, damit wir dranbleiben! Fans sollten sich jedenfalls in ein paar Wochen frei nehmen oder zumindest viel Zeit einplanen, denn dann ist es so weit. Unicorn Overlord kommt am 8. März 2024 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch!