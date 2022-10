Neuer Trailer für Final Fantasy 16 veröffentlicht: Epische Schlachten

Square Enix hat einen neuen Trailer für das kommende Final Fantasy 16 veröffentlicht. Der Trailer mit dem Titel “Ambition” taucht in die Geschichte des Spiels ein!

Über Final Fantasy 16

Nicht nur die Story des Spiels wird angedeutet, es gibt sogar ein bisschen Gameplay zu sehen. Insbesondere werden mehrere kurze Einblicke in Schlachten gezeigt, sowohl diejenigen, an denen Clives Party beteiligt ist, als auch die zwischen Eikons. Wir erinnern uns: Die ikonischen Monster hatten schon eine Vielzahl an Namen, wie etwa Beschwörungen, Guardian Forces und mehr. Mehrere dieser Riesen werden gezeigt, Odin, Bahamut und Ifrit sind da nur die Spitze des Eisbergs. Grundsätzlich wirkt es so, als hätte sich Final Fantasy 16 Anleihen beim DC-Universum genommen und treibt es ganz schön bunt – nicht.

Sehr düster und schwarz kommt der Trailer daher, und es gibt ganz schön viel Action zu sehen. Der Titel wird im Sommer 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Wie so oft gilt es, die Welt zu retten, und mehrere Reiche müssen sich verbünden oder zumindest in Ruhe lassen! Neu im Spiel ist, dass es wohl auch Teil-Transformationen mit den Eikons gibt, aber an dieser Stelle wollen wir nicht zu viel verraten. Seht euch lieber selbst den viereinhalb Minuten langen Trailer an – werdet ihr am Krieg der Riesen teilnehmen?