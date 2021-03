Neuer The Bus Trailer macht Lust auf mehr

Aerosoft und TML Studios haben einen neuen The Bus Trailer als Vorbereitung auf den Early Access Start am 25.3.2021 veröffentlicht. Viel Spaß damit!

Was erwartet euch im Spiel?

Der Titel markiert laut eigenen Angaben die nächste Generation der Stadtbus-Simulatoren und bietet euch die Möglichkeit, den Stadtkern von Berlin mit den lebendigsten Vierteln und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten hinter dem Steuer verschiedener Linienbusse zu erkunden – und das im Maßstab 1:1! Ob Reichstag, Brandenburger Tor, Gedächtniskirche, Museumsinsel, Hauptbahnhof, Potsdamer Platz oder das Regierungsviertel und natürlich der überall gut zu sehende Fernsehturm – die visuelle Darstellung setzt neue Maßstäbe.

Early Access Start

