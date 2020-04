Neuer Humpty Dumpty-Trailer zu Rock of Ages 3: Make & Break

Der Publisher Modus Games hat dem Debüt im Google Stadia Connect-Showcase einen Trailer zu Rock of Ages 3: Make & Break veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 2. Juni für Stadia, PC, PS4, Switch und Xbox One.

Das rollende Ei

Das Video zeigt das überraschende Bravourstück des wohl mutigsten und gleichzeitig zerbrechlichsten Zerstörungs-Werkzeugs in Rock of Ages 3: Make & Break – Humpty Dumpty. Obwohl er unbestreitbar adrett aussieht, steht dieser – nun ja…Ei-förmige Eroberer bei seiner Mission die Wälle der Gegner niederzureißen vor ganz besonderen Herausforderungen.