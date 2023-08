Neuer Fashion Dreamer Gameplay-Trailer gewährt neue Einblicke

Wie kürzlich von Marvelous Europe bekannt gegeben wurde, wird das stylische Fashion Dreamer am 3. November exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Zudem bestätigte das Unternehmen, dass der von syn Sophia, Inc. entwickelte Titel auch in einer physischen Version erhältlich sein wird, die demnächst bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden kann. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, einen ausführlichen Blick auf Fashion Dreamer zu werfen. Das folgende Gameplay-Video führt euch in die virtuelle Welt Eve ein. Es stellt die verschiedenen Funktionen und kreativen Optionen vor, mit denen aufstrebende Influencer:innen ihre persönliche Marke aufbauen können. Fashion Dreamer macht Modefantasien wahr – und Spiele-Fans zu ultimativen Trendsettern!