Neuer Chivalry 2Cross-Play-Closed Beta-Termin enthüllt

Gute Nachrichten für alle, die auf Chivalry 2 warten – Tripwire und die Torn Banner Studios gaben nun bekannt, dass wir uns auf eine Chivalry 2 Cross-Play-Closed-Beta am 23.4.2021 starten soll. Das Cross-Play-Closed Beta-Event beginnt nach aktueller Planung nun am 23. April – 16:30 Uhr (CET) und läuft bis zum 26. April – 16:30 Uhr (CET). Die Beta beschert euch die Möglichkeit, das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld vor dem Start der globalen Multiplattform am 8. Juni zu erleben.

Hier der entsprechende Ankündigungstrailer: