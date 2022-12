Neuer Atomic Heart Trailer bei den Game Awards veröffentlicht

Was erwartet euch im Spiel?

Atomic Heart nimmt euch mit eine alternative Version der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts: Wir befinden uns in einer Welt, in der intelligente Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen zunächst in Harmonie zu leben, doch als plötzlich eine Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden…

Der Moment ist gekommen, in dem man einen brutalen und spektakulären Kampf gegen eine KI am Rande des Wahnsinns antritt. Doch auch hungrige Mutanten und blutrünstige Maschinen durchstreifen das Land auf der Suche nach Beute. Einzig die rechtzeitige Anpassung des Kampfstils, die geschickte Kombination von Skills und Ressourcen, aber auch die Nutzung der Umgebung und Verbesserung der Ausrüstung helfen, um gegen die ausufernde Gefahr zu bestehen.