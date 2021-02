Neue Nintendo Direct-Präsentation angekündigt!

Die geplante Nintendo Direct-Präsentation dreht sich um Nintendo Switch-Titel, die in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen.

Die Nintendo Direct wird am 17. Februar um 23:00 Uhr ausgestrahlt. In rund 50 Minuten gibt es neue Informationen zu bereits verfügbaren Titeln wie ein neuer Super Smash Bros. Ultimate DLC-Kämpfer, sowie zu Spielen die in der ersten Jahreshälfte 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Darunter befindet sich bestimmt New Pokémon Snap und möglicherweise Hollow Knight: Silksong?