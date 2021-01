New Pokemon Snap erscheint am 30. April 2021 für Switch

New Pokemon Snap hat nun ein Releasedatum. Das Jahr beginnt doch ordentlich – was uns erwartet, lest ihr gleich hier!

Über New Pokemon Snap

Der Nachfolger zum originalen Pokemon Snap aus dem Jahre 1999 (Nintendo 64) wird euch in die Lental-Region verfrachten. Eure Aufgabe ist es, möglichst ansprechende Schnappschüsse der einzelnen Tierchen zu machen. So werdet ihr wieder mal mit einem Professor und seiner Assistentin zusammenarbeiten, um der Forschung erneut auf die Sprünge zu helfen. Die Fortbewegung wird wie im Vorgänger auf Schienen passieren, der Name des Vehikels lautet Neo-One.

Mit Früchten und sonstigen Gegenständen bewaffnet stellt ihr sicher, dass euch kein Tierchen in New Pokemon Snap entgeht. Nicht nur das, es gibt in der Lental-Region wohl auch ein Phänomen namens „Illumina“, da leuchten manche Monster leicht. Wie immer geht es bei euren Fotos um die Pose, die Größe und Qualität der Aufnahme und wie gut ihr das Pokemon an sich eingefangen habt. Das Game erscheint am 30. April 2021, und einen Trailer zum Spiel gibt es gleich hier!