Neue Inhalte und vieles mehr: Das erwartet euch auf der FarmCon 23

Publisher und Entwickler GIANTS Software gibt Details zu den Aktivitäten auf der FarmCon 23 bekannt: Erste Programmpunkte des Community-Events versprechen neue Inhalte für das Landwirtschafts-Simulator-Universum. Die FarmCon 23 findet am 1. und 2. Juli in der DEUTZ-FAHR Arena in Lauingen statt, Tickets sind online erhältlich.

Das erwartet euch auf der FarmCon 23

Präsentationen zeigen neue Erweiterung, Karte und vieles mehr

Auf der FarmCon kommen Fans, Landwirtschafts-Enthusiasten und Content-Entwickler zusammen und feiern gemeinsam den engagierten Community-Geist hinter der beliebten Serie. GIANTS Software bereitet dazu eine Reihe informativer Präsentationen vor, bei denen der Landwirtschafts-Simulator 22 sowie die kommende Nintendo Switch™ Edition von Landwirtschafts-Simulator 23 im Mittelpunkt stehen – die Vorträge starten ab zehn Uhr:

15 Jahre Farming Simulator: Ein Serien-Rückblick von GIANTS Software CEO Christian Ammann & CTO Stefan Geiger.

Ein Serien-Rückblick von GIANTS Software CEO Christian Ammann & CTO Stefan Geiger. Neue Erweiterung: Vorschau auf die nächste Erweiterung des Landwirtschafts-Simulator 22 durch Gameplay Producer & Lead Gameplay Programmer Manuel Leithner.

Vorschau auf die nächste Erweiterung des Landwirtschafts-Simulator 22 durch Gameplay Producer & Lead Gameplay Programmer Manuel Leithner. Neue Karte: Erster Blick auf die kommende Karte des Landwirtschafts-Simulator 22 von Senior 3D Artist Maximilian Frömter.

Erster Blick auf die kommende Karte des Landwirtschafts-Simulator 22 von Senior 3D Artist Maximilian Frömter. Publishing-Neuigkeiten: Ein Überblick über aktuelle und kommende Projekte von GIANTS Software, präsentiert von Boris Stefan, Head of Publishing.

Ein Überblick über aktuelle und kommende Projekte von GIANTS Software, präsentiert von Boris Stefan, Head of Publishing. Produktions-Pipeline: Von der Vorproduktion bis zur Fertigstellung, beschrieben von Publishing Coordinator Kenneth Burgess.

Von der Vorproduktion bis zur Fertigstellung, beschrieben von Publishing Coordinator Kenneth Burgess. Modding mit Blender: Detaillierte Informationen über Modding mit Blender, erläutert von Gameplay Programmer & Lead Integrator Stefan Maurus.

Unterhaltsames Programm für die ganze Familie

Auch abseits der Hauptbühne sorgen GIANTS Software und DEUTZ-FAHR für reichlich Kurzweil: Spielstationen stellen die aktuellen Inhalte des Landwirtschafts-Simulator 22 sowie den neuen Mobile-Ableger Landwirtschafts-Simulator 23 vor. Die Farming Simulator League (FSL) kehrt mit Season 5 zurück – teilnehmende Teams an diesem E-Sport-Turnier melden sich vorab über fsl.giants-software.com an.

In einer virtuellen Bale Stacking Challenge gibt es von DEUTZ-FAHR zur Verfügung gestellte Preise zu gewinnen – inklusive Siegerehrung auf der Showbühne. Der deutsche Hersteller von weltweit bekannten Maschinen organisiert ein reales Pendant: Unter Anleitung von DEUTZ-FAHR Mitarbeitenden stapeln die Teilnehmenden Ballen mit echten Maschinen oder bedienen auf einer separaten Teststrecke einen Traktor. Bei einer 45-minütigen Werksbesichtigung erfahren die Besucher:innen mehr über DEUTZ-FAHR, oder besuchen die große Ausstellung mit dem Traktorenprogramm des Unternehmens.

Standard & Gold Tickets erhältlich

Für Fans, die sich im offiziellen Merch-Shop eingedeckt haben und noch in Partylaune sind, findet in unmittelbarer Nähe die von DEUTZ-FAHR organisierte “FAHR EVER DEUTZ Party” statt – der Ticketverkauf verläuft separat. Um die FarmCon 23 zu besuchen, sichern sich die Fans ihre Tickets über Eventbrite, entweder Standard- oder Gold-Tickets.

Jedes FarmCon 23-Ticket gewährt ein Goody Bag mit einer Auswahl an Merchandise-Artikeln. Alle Tickets sind limitiert, speziell das goldene Upgrade ist nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar, da es ein exklusives Abendessen mit den Entwicklern von GIANTS Software beinhaltet.