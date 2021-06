Während des Tribeca Game Spotlight wurden neue Informationen zu Kena: Bridge Of Spirits enthüllt. Die Entwickler erzählen in einem Interview über ihren Hintergrund in der Hollywood-Animation Szene und den Einfluss von Action-Adventure-Spielen aus ihrer Kindheit und wie sich dies auf die Entwicklung ausgewirkt hat. In dieser Featurette gehen sie ebenso auf die Musik und die filmische Qualität des Spiels ein. Neben dem Interview sind auch neue Gameplay-Szenen und Mechaniken zu sehen.

Geistreiches Abenteuer

Kena: Bridge of Spirits ist ein Story-getriebenes Action-Adventure Spiel und das Erstlingswerk von Ember Labs. Kena reist auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein in ein verlassenes Dorf. Sie kämpft darum, die Geheimnisse dieser vergessenen Gemeinschaft zu entschlüsseln, die in einem überwucherten Wald verborgen ist. Stellt euch ein Team aus kleinen, geisterhaften Begleitern zusammen, die sogenannten „Rot“. Findet und sammelt Rot, um mächtige Fähigkeiten zu erlangen, Entdeckungen zu machen und die Umwelt zu verändern. Nutze die Macht des Geisterreichs und erschaffe eine einst majestätische Welt neu und befreie wandelnde Geister die das Land heimsuchen.

Hier das volle Interview: