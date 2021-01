Kena: Bridge of Spirits – ein bisschen Metroidvania und flotte Kämpfe

EntwicklerInnen von Ember Labs verraten in einem Interview neue Details zu ihrem wunderschönen Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits.

Mehrere Ansätze

Eigentlich sollte das Game schon letztes Jahr zum Start der PS5 erscheinen, aber wir wissen ja alle, dass 2020 kein leichtes Jahr war. Der neue Release ist März und dadurch hat Ember Labs nun auch mehr Zeit Rede und Antwort zu stehen. Studiogründer Josh Grier, dass die SpielerInnen auch Abseits des Weges nach Geheimnissen und alternative Wegen suchen können. Grier verweist aber darauf, nur kleine Metroidvania Einflüsse im Spiel einbauen zu wollen, die Hauptstory bleibe linear und vorgegeben. Ähnlich wie in einem Zelda (ausgenommen Breath of the Wild) muss ein bestimmtes Areal gemeistert, ein Boss bezwungen werden. Und jetzt bleiben wir gleich Zeldaesque, denn mit Bogen, Bomben oder mit den Fertigkeiten eurer kleinen Helferchen, habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten Rätsel und Situationen zu lösen.