Neue Call of Duty Black Ops Cold War Saison 1 Waffen, Modi und Zombie-Erlebnisse

Black Ops startet mit einem großen Update für die Call of Duty Black Ops Cold War Saison 1 ins neue Jahr. Saison 1 Reloaded von Black Ops Cold War baut mit neuen Waffen, 6v6-Mehrspielerkarte und neuem, aufregenden Zombie-Modus die Spannung weiter aus. Was euch im Detail erwartet, erfahrt ihr hier.

Die Neuerungen zur Call of Duty Black Ops Cold War Saison 1 im Überblick:

SpielerInnen von Black Ops Cold War können sich auf die zusätzlichen Waffen und einen neuen, tödlichen Operator in der nächsten Woche freuen. Außerdem bekommen sie Zugriff auf neue Spielmodi für den Mehrspielermodus und Zombies sowie weitere kommende Mehrspielermodi.

Neue Waffe: Das Wakizashi ist zwar langsamer als das Standardmesser, verfügt jedoch über eine erhöhte Reichweite. Ab sofort können Spieler die Waffe per In-Game-Herausforderung freischalten.

Neuer Operator: Mit Zeyna steht ab dem 21. Januar ein neuer spielbarer Operator zur Verfügung. Die Agentin des französischen Auslandsnachrichtendienstes ist auf Fahrzeuge und schwere Waffen spezialisiert.

Zwei Mehrspielerkarten:

Auf Sanatorium begegnen sich 10 Squads mit jeweils 4 SpielerInnen. Das weitläufige Gelände des experimentellen Rehabilitationszentrums im Uralgebirge bietet mit seiner Bewaldung genügend Schutz für die Aufklärung des großen kreisförmigen Hauptgebäudes.

Mit Express (6v6) kommt am 4. Februar ein Klassiker aus Call of Duty: Black Ops II zurück. Der Schauplatz dieser Karte ist eine u-förmige, hoch technisierte Bahnhofsstation.

Neue Mehrspielermodi: Im neuen Spielmodus Atomkoffer ringen zwei Teams um einen wichtigen Aktenkoffer. Das Team, welches im Besitz des Koffers ist, erhält kontinuierlich Punkte. Im späteren Verlauf der Saison wird noch Nur Scharfschützen-Moshpit (6v6) eingeführt. Bei diesem neuen Spielmodus sind alle Waffen außer den Scharfschützengewehren gesperrt. Im Ausdauer-Modus sammeln 10 Squads auf den Karten Alpine, Ruka und Sanatorium Uran und sabotieren ihre GegenspielerInnen, indem sie Bomben platzieren.

Und da hört die Action noch nicht auf. Am 4. Februar startet das nächste Kapitel der schauerhaften Geschichte rund um den Dunkeläther im Zombies-Modus. Zudem kommt eine beliebte Black Ops II-Karte zum Mehrspielermodus zurück.

Neuer Modus: Im adrenalingeladenen Modus Aufgeputscht werden Spieler von gleich zwei Gefahren bedrängt: Zombies und die ablaufende Uhr! Jeder Abschuss eines Untoten erhöht den Timer um ein paar Sekunden. Läuft dieser ab, explodiert der Spieler.

Neue Karte: Ab dem 4. Februar wird mit Firebase Z eine neue Karte in den Ring geschickt. Nach Projekt Endstation führt es das Requiem-Notfallteam nun zur nächsten Dunkeläther-Anomalie.

Weitere Informationen zu Call of Duty und den Änderungen findet ihr auf der offiziellen Webseite. Wenn ihr noch mehr über Black Ops Cold War erfahren wollt, so werft ihr am Besten einen Blick in unser Review.