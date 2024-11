Netflix: Neues Cyberpunk-Animationsprojekt ist im Entstehen

CD Projekt hat bestätigt, dass es mit Netflix für ein neues Cyberpunk-Animationsprojekt zusammenarbeitet.

Über den Cyberpunk-Anime

Finanzvorstand Piotr Nielubowicz gab die Nachricht bekannt, zusammen mit neuen Verkaufsmeilensteinen für sein Cyberpunk-Spiel-Franchise, als Teil der Quartalsergebnisse des Unternehmens am Dienstag. „Ich habe auch einige gute Nachrichten direkt von Night City”, sagte er. “Die Verkäufe von Cyberpunk 2077 haben 30 Millionen Exemplare überschritten, während die Phantom Liberty-Erweiterung acht Millionen Einheiten verkauft hat. Dies sind beeindruckende Zahlen – sie zeigen die wahre Größe der Fan-Community und das Ausmaß des Interesses am Cyberpunk-Universum. Beide sind sehr wichtig für uns, da wir kürzlich angekündigt haben, dass das Spiel nächstes Jahr zusammen mit seiner Erweiterung auf Mac-Geräten mit Apple Silicon-Chips erscheinen wird. Ich freue mich auch sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir an einem weiteren Animationsprojekt arbeiten, das im Cyberpunk-Universum spielt und auf Netflix veröffentlicht wird.”

Netflix hat zuvor Pläne für eine neue Cyberpunk-Kollaboration mit CD Projekt über einen kurzen Trailer angeteasert, der im September veröffentlicht wurde und unten zu sehen ist. Nielubowicz hat nicht bestätigt, ob das Projekt eine weitere Zusammenarbeit mit der Animationsfirma Studio Trigger ist. Das in Tokio ansässige Unternehmen animierte Cyberpunk Edgerunners, einen Netflix-Streaming-Hit, der nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 zu einer Steigerung der Verkäufe von Cyberpunk 2077 beitrug. Die Entwicklung der Cyberpunk 2077-Fortsetzung mit dem Codenamen Project Orion wird von CD Projekt Reds neuem nordamerikanischen Arm mit Studios in Boston und Vancouver geleitet. Das Studio hat gesagt, dass die Entwicklung des Spiels außerhalb Europas bedeutet, dass Cyberpunk 2 „authentischer amerikanisch“ sein wird. CD Projekt bestätigte zudem auch, dass The Witcher 4 in voller Produktion ist. Nun denn, CDPR feuert aus allen Rohren!