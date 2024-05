Elden Ring DLC: Shadow of the Erdtree Story-Trailer enthüllt

FromSoftware veröffentlichte heute den Story-Trailer zum Elden Ring DLC, Shadow of the Erdtree . Wie genau die komplexe Geschichte im Open-World-Rollenspiel weitergeht erfahren wir schon bald, am 21.Juni.

Das Schattenland. Ein Ort, der vom Erdenbaum verborgen wird. Wo die Göttin Marika erstmals in Erscheinung trat. Ein Land, das in einer unbesungenen Schlacht geläutert wurde. Von Messmers Flamme entfacht. In dieses Land ist Miquella aufgebrochen. Er entledigte sich seines Fleisches, seiner Kraft, seiner Abstammung. Allen goldenen Dingen. Und nun wartet Miquella auf die Rückkehr seines verheißenen Herrn.

Diese wirren Worte sagen uns nichts anders als, dass wir mit Elden Ring Shadow of the Erdtree das Schattenland erkunden. Dort erleben wir ein neues Abenteuer voller Geheimnisse sowie Gefahren und treten bedrohlichen Gegnern mit neuen Waffen und Rüstungen entgegen. Wir folgen Miquellas Spuren und erleben die dunkle Seite der Geschichte von Elden Ring. Der Ort und die Hauptfiguren von Shadow of the Erdtree wurden in einem einzigen Kunstwerk angeteasert, das zusammen mit der ursprünglichen Ankündigung des DLC veröffentlicht wurde. Dieses Kunstwerk enthielt einen Verweis auf Miquella: einen Halbgott, Empyrean und der Zwillingsbruder der furchterregenden Malenia – und eine Figur, die wir im ursprünglichen Elden Ring Spiel nicht wirklich zu Gesicht bekamen. Elden Ring Shadow of the Erdtree wird der Abschluss des überaus beliebten Spiels sein.