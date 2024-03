NESPRESSOs “Unforgettable Favorites“ kommen zurück ins Rampenlicht

Mit den „Unforgettable Favorites“ rückt NESPRESSO seine zeitlosen Kaffeefavoriten ins Scheinwerferlicht und lädt dazu ein, die Welt der Lieblingskaffees (wieder) zu entdecken sowie deren unvergesslichen Geschmack zu zelebrieren. Die Kaffeefavoriten DHARKAN, VOLLUTO, MASTER ORIGINS COSTA RICA und INIZIO sorgen unter anderen begehrten Varietäten für große Gefühle in jeder Tasse.

Während die Tage immer länger werden und die wärmere Jahreszeit näher rückt, sorgt Nespresso mit seinen zeitlosen Favoriten bereits für Frühlingsgefühle. Österreich hat entschieden, welche Kaffeevarietäten von Nespresso die unvergesslichen Favoriten sind. Kaffeeliebhaber:innen können nun einmal mehr in die unvergleichbare Geschmackswelt eintauchen und die Lieblingskaffees für sich entdecken. Ob mild oder intensiv, mit Milch oder lieber ohne, Espresso, Lungo oder Mug, kalt oder warm – jede:r von uns hat einen individuellen Geschmack und Lieblingskaffees, deren Genuss den Alltag verschönern. Kaffeelieblinge für die Liebsten Kaffee lässt Herzen höherschlagen – so ist „gemeinsam Kaffee trinken“ die beliebteste Unternehmung bei ersten Dates. Mit den Nespresso Kaffeefavoriten kann das begehrte Herz endgültig erobert werden. Sie sind nicht nur eine Quelle unvergleichlichen Genusses, sondern auch ein Symbol für besondere Momente und kostbare Erinnerungen.

Unvergessliche Kaffeefavoriten

Der Nespresso Klassiker Dharkan feiert im Rahmen der Unforgettable Favorites ein Comeback als Limited Edition. Der beliebte Arabica-Kaffee für das ORIGINAL System überzeugt mit seinen Röstaromen und einem Hauch von Kakao. Ebenfalls für das ORIGINAL System erhältlich ist Österreichs Liebling Volluto mit seinem süßen, an Gebäck erinnernden Geschmack sowie leicht fruchtigen Noten. Auch der MASTER ORIGINS Costa Rica für das VERTUO System zählt mit seinen vollmundigen, weichen Noten zu Österreichs Lieblingskaffees – der einzigartige Fermentationsprozess in heißem Quellwasser führt zu einem bemerkenswerten malzig-süßen Geschmack. Inizio für das VERTUO System sorgt für ein entspanntes Sonntagsgefühl und erfreut sich daher an großer Beliebtheit bei den Nespresso Fans – ein Blend aus Arabica-Bohnen mit Noten von geröstetem Getreide und wilden Blumen verleihen ihm sein mildes, florales Aroma.

Die Unforgettable Favorites Dharkan, Volluto, MASTER ORIGINS Costa Rica und Inizio sind in allen Nespresso Boutiquen, in der Online-Boutique sowie telefonisch unter 0800 21 62 51 (gebührenfrei) zu einem Preis zwischen EUR 4,70 und 5,70 für das ORIGINAL System und zwischen EUR 6,10 und 6,30 für das VERTUO System erhältlich. Eine größere Auswahl der Unforgettable Favorites unter nespresso.at.