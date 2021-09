NEO: The World Ends with You: Epic Games Store Release am 28.9.2021

Square Enix verkündete nun zur Freude der PC-Spieler:innen, dass wir uns auf ein NEO: The World Ends with You Epic Games Store Release am 28. September 2021 einstellen können. Es ist der perfekte Zeitpunkt für Neueinsteiger*innen und Fans, am Spiel der Reaper teilzunehmen und die Geheimnisse Shibuyas aufzudecken. Das Spiel kann ab sofort im Epic Games Store vorbestellt werden.

Spieler:innen, die die Epic-Version kaufen, erhalten für unbegrenzte Zeit die Boni „Legendäre Klamotten“ und das „Spiel der Reaper“-Überlebensset.