Necromunda: Hired Gun CGI-Trailer macht Lust auf mehr

Focus Home Interactive veröffentlicht einen Necromunda: Hired Gun CGI-Trailer, der Lust auf das bevorstehende digitale Release am 1. Juni macht.

Die Jagd beginnt in Kürze! Necromunda: Hired Gun erscheint am 1. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine physische Version ist ab dem 30. Juni im Handel verfügbar.