NBA 2K24 erscheint am 8. September 2023 mit diesem tollen Feature

Die 25. Jubiläumsausgabe in der langjährigen Basketball-Simulation fügt Crossplay zwischen PS5 und Xbox Serie-Konsolen hinzu. Das ist eine Premiere für die Serie und feiert gleichzeitig einen der größten Spieler aller Zeiten der Liga. Das Spiel konzentriert sich stark auf das Abbild von Kobe Bryant, der 2020 im Alter von 41 Jahren auf tragische Weise bei einem Hubschrauberabsturz starb. Bryant erscheint nicht nur auf dem Cover des kommenden Spiels, 2K hat darüber hinaus einen “Mamba Moments”-Modus hinzugefügt, der eine Kobe-fied-Version der Jordan-Challenge von NBA 2K23 ist. Ähnlich wie im MJ-Modus des Vorgängers werden wir “eine Reihe von Kobes fesselndsten Leistungen nachbilden und Fortschritte durch seine Entwicklung von einem jungen Phänomen zu einem der größten Spieler aller Zeiten machen”, so das Studio.

2K gab nun bekannt, dass NBA 2K24 am 8. September eintreffen wird. Etwas völlig Neues kommt für den Ableger, lest hier mehr!

NBA 2K24 fügt auch eine neue technische Funktion namens ProPlay für PlayStation- und Xbox-Konsolen der aktuellen Generation hinzu, die reale NBA-Aufnahmen in die Spiel-Engine übersetzt. Dies “liefert Animationen und Bewegungen über NBA-Action auf dem Platz für einen Generationssprung in der Authentizität auf PS5 und Xbox Serie”, heißt es in der Beschreibung. 2K sagt, dass es uns mehr über ProPlay und Mamba Moments “später in diesem Sommer” erzählen wird. Der Titel wird in drei Varianten kommen: der Kobe Bryant Edition (die Standardversion), der Black Mamba Edition und einer 25th Anniversary Edition. Die Black Mamba Edition (100 Euro) bietet virtuelle Währung und eine lange Liste digitaler Sammlerstücke, und die die 150-Dollar-Ausgabe zum 25-jährigen Jubiläum (nur bis zum 10. September verfügbar) kommt mit einem 12-monatigen Abonnement für den NBA League Pass, allen anderen Sammlerstücke und Boosts im Spiel. Ist all das etwas für euch?