Nacon teilt Infos zu Terminator: Survivors

Nacon hat weitere Informationen über sein bevorstehendes Terminator: Survivors-Überlebensspiel enthüllt, einschließlich Veröffentlichungsdatum.

Terminator: Survivors wird am 24. Oktober im Early Access auf Steam veröffentlicht und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt auf Konsolen veröffentlicht. Das Spiel wird von Nacon Studio Milan entwickelt, das zuvor an Rims Racing und TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 gearbeitet hat. Es wird ein Open-World-Überlebensspiel sein, das in der Welt der ersten beiden Filme spielt und einer originellen Geschichte folgt, die nach dem zweiten Film spielt. Wie im Trailer (der unten zu sehen ist) zu sehen ist, hat im Spiel der Judgment Day stattgefunden, und Skynet übernimmt.

“In dieser Originalgeschichte, die nach dem zweiten Film spielt, übernehmen Sie die Kontrolle über eine Gruppe von Überlebenden des Jüngsten Gerichts, im Solo- oder Koop-Modus, die in dieser postapokalyptischen Welt mit einer Vielzahl tödlicher Gefahren konfrontiert sind”, heißt es in Nacons Beschreibung. “Skynets Maschinen werden Sie unerbittlich jagen, während andere Menschen die gleichen Ressourcen wie Sie im Auge haben werden”. Nacon kündigte das Spiel zum ersten Mal im Juli 2022 an und sagte damals: „In dieser Zukunft geht es rund, und wenn Sie es bislang nicht wussten, sind wir große Fans von Filmen der 80er Jahre, und unser Team im Nacon Studio Milan arbeitet an dem ersten Überlebensspiel, das im Terminator-Universum spielt”.