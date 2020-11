Nach dem Erfolg 2019 – neue Palladium x Destiny 2 Kollektion 2020 angekündigt

Nach der erfolgreichen Aktion im Vorjahr kooperieren Bungie und Palladium auch 2020 und kündigen eine neue Palladium x Destiny 2 Kollektion gebrandeter Boots an. Inspiriert wurden die neuen Modelle von Destiny 2: Beyond Light und dessen Schauplatz, dem gefrorenen Ödland des Mondes Europa.

Die neue Zusammenarbeit vereint den Erkundungsdrang von Palladium mit dem Setting von Destiny 2, das Ergebnis ist eine Kollektion für Hüter auf der ganzen Welt. Mit stylischen Anspielungen auf Schauplätze und Motive aus dem Spiel vermittelt jeder der neuen Boots das Feeling des Destiny-Universums.

Zwei neue Styles stehen im Mittelpunkt der Palladium x Destiny 2 Zusammenarbeit: der Pampa Sub Zero und Pampa Europa Tactical.

Die Silhouette des Pampa Sub Zero erinnert an Palladium’s ikonischen Pampa, kommt aber mit futuristischem Update Velcro-Verschluss, reflektierenden Metal-Karabiner Heel Tabs und neongelben Insignien, die im Kontrast zur schwarzen Leder-Basis stehen. Der Pampa Sub Zero ist ein agiler, mittelhoher Ankle Boot, speziell entwickelt für kosmische Hüter. Dank der leichtgängigen Straps bleiben Träger dynamisch, zugleich ist der Stiefel voll insuliert und wartet mit Palladium’s Trademark-Sohle auf.

Der Pampa Europa Tactical ist ein hochgeschlossener, über die Knöchel reichender Stiefel mit Kunstfellfutter, der für die verlassene, unwirtliche Landschaft des Mondes Europa entwickelt wurde. Inspiriert ist das Design von den Schutzstiefeln der arktischen Forscher hier auf der Erde.

Wie auch der Pampa Sub Zero erscheint der Pampa Europa Tactical in einer gedämpften Farbpalette mit neongelber Kodierung und Flugregistern. Jede Farbgebung, insbesondere Mondgestein-Grau und Weltraum-Schwarz, spiegelt die trostlosen Landschaften wider, die in der neuen Destiny-Erweiterung zum Leben erweckt wurden.

Mit Blick auf Einsätze in kälteren Klimazonen, schützt das warme Tech-Futter, der ultrahohe Schnitt und das hochwertige Obermaterial aus Nubuk jeden furchtlosen Hüter gegen die unwirtlichste aller Umgebungen. Jeder Stiefel wird in einer Verpackung mit Himmelskarten und Radial-Verzierung präsentiert – Schlüsselkomponenten der epischer Sci-Fi-Action-Ästhetik von Destiny.

Der Pampa Sub Zero und Pampa Europa Tactical sind ab 169,95€ unter www.bungiestore.com und www.palladiumboots.com erhältlich.