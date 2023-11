My Next Life as a Villainess: Vom Anime zum Nintendo Switch-Spiel

Der Otome-Titel My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Pirates of the Disturbance kommt Ende November für Nintendo Switch. Kleiner Tipp: Die Anime-Serie ist auf Crunchyroll zu sehen!

Das Spiel soll voller Humor, Romantik und spannenden Begegnungen sein und eine verwegene Begegnung mit Piraten thematisieren. Klar ist, dass My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Pirates of the Disturbance auf der gefeierten Light Novel- und Anime-Serie basiert und zwei neue Charaktere enthält: Rozy Lind und Silva! Ihr spielt als Catarina Claes, eine energische Adlige und Schurkin, die, nachdem sie ihre Erinnerungen an Ihr vergangenes Leben wiedererlangt hat, endlich in ihren Frühlingsferien ein wenig Urlaub machen kann. Sie ist Gefühlsausbrüchen und Fressattacken nicht fremd – man kann sich gut in sie reinversetzen, nicht wahr?

Doch was eine entspannende Kreuzfahrt sein sollte, läuft nicht ganz wie geplant. Wie das Schicksal es wollte, sollten Catarina und ihre Freunde einen hochmodernen Luxusliner namens Vinculum besteigen. Die Gezeiten änderten sich schnell, als sie von Piraten angegriffen werden, die das Vinculum übernahmen und alle seine Passagiere als Geiseln halten. Diese Wendung der Ereignisse scheint Catarina nur allzu vertraut zu sein, und sie beginnt sich daran zu erinnern, dass dies die Handlung eines Fortune Lover-Fanbuchs war. Könnte das bedeuten, dass sie schon wieder in einer zum Tod führenden Handlung steckt? Hier die offizielle Website und bislang alle Trailer für euch: