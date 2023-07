Crunchyroll Awards 2024 angekündigt (Live Gala am 2.3.2024)

Crunchyroll kündigt heute an, dass die achte Ausgabe der Crunchyroll Anime Awards am 2. März 2024 nach Tokyo zurückkehren wird. Mit einer Live-Gala werden im Hotel Shin Takanawa die Schöpfer:innen, Musiker:innen und Künstler:innen, die die weltweite Liebe zum Anime antreiben, geehrt und zelebriert.

Die Crunchyroll Anime Awards sind das führende jährliche Preisverleihungsprogramm, das die beliebtesten Anime-Serien, Charaktere und Schöpfer:innen aus den Bereichen Streaming, Film und Musik feiert. 2023 haben Fans in mehr als 200 Ländern und Regionen 18 Millionen Stimmen abgegeben, um ihre Liebe für die Nominierten zu zeigen, die Anime-Exzellenz in mehr als 30 Anime-Studios, acht Streaming-Plattformen, über 50 Serien sowie Filme und mit mehr als 50 Synchronsprecher:innen repräsentieren.

Als Gastgeber:in für die Crunchyroll Anime Awards 2024 werden die Synchronsprecherin Sally Amaki und der Entertainer Jon Kabira zurückkehren. Sally Amaki ist Mitglied des digitalen Idol-Projekts 22/7 (Nanabun no Nijuni), einer Zusammenarbeit zwischen Sony Music und ANIPLEX und sowohl die englische als auch die japanische Stimme von Carol Olston aus dem romantischen Comedy-Anime Tomo-chan Is a Girl!. Jon Kabira ist ein Moderator und Conférencier mit einer umfangreichen Karriere in der Unterhaltungsbranche, der seit vielen Jahren in den Ressorts Radio, Musik und Sport arbeitet.

„Die Anime Awards sind die erste und einzige globale Preisverleihung, die dem Genre Anime gewidmet ist, und wir können es kaum erwarten, die diesjährigen Serien, Filme und Musik zu feiern, die von den Fans weltweit ausgewählt wurden“, sagte Rahul Purini, President of Crunchyroll. „Es war eine einfache Entscheidung, erneut den weltweiten Fans die Möglichkeit zu geben, ihre Liebe und Bewunderung direkt mit der kreativen Gemeinschaft des Anime zu teilen. Wir sind begeistert, die Schöpfer:innen, Geschichtenerzähler:innen und unsere zuverlässigen Partner:innen in Japan für all das ins Rampenlicht zu stellen, was sie für Anime-Fans tun.“

Zu den Anime Awards 2023 zu Beginn diesen Jahres waren eine Reihe prominenter Anime-Fans vor Ort; darunter Regisseur Robert Rodriguez (Desperado, From Dusk Till Dawn), Schauspieler Finn Wolfhard (Stranger Things, Pinocchio, Ghostbusters, IT), Sport-Superstar Juju Smith-Schuster (Super Bowl-Gewinner, NFL Kansas City Chiefs) und WWEs Zelina Vega. Auch musikalisch war der Abend gut begleitet: Auftritte von ALI, einer Gruppe, deren Sound auf Roots-Musik mit einer Mischung aus Hiphop, Rock und Ska basiert, dem Komponisten Kohta Yamamoto und dem Songwriter und Komponisten Yuki Kajiura boten dem Publikum eine große Vielfalt. Der Abend endete mit der Wahl von Cyberpunk: Edgerunners zum Anime des Jahres 2023.

Die Nominierungen und Abstimmungen für die kommenden Crunchyroll Anime Awards werden Anfang 2024 eröffnet. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website und über die sozialen Kanäle von Crunchyroll zu finden.