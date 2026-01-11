My Mario-Produkte: Nintendo bringt sie nun auch in Europa!

von Mandi 11.01.2026

Nintendo wird nächsten Monat seine Reihe von My Mario-Produkten in den USA und Europa veröffentlichten, wie angekündigt wurde.

Mehr zu Nintendo My Mario

My Mario ist eine Reihe von Mario-Produkten, die sich an kleine Kinder richten, darunter ein Holzblock-Set mit Charakteren und Gegenständen aus der Super Mario-Serie, die auch als amiibo-Spielzeug dienen. Das Sortiment umfasst auch ein Hallo Mario! App, mit der wir mit dem Klempner auf dem eigenen Telefon oder Tablet interagieren können, eine Stop-Motion-Serie, ein Brettbuch, Kleidung und mehr. Die My Mario-Kollektion wird ab dem 19. Februar in Nintendos Geschäften in New York und San Francisco, im My Nintendo Store in Europa und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Diese My Mario-Serie umfasst:

  • Zwei Holzblock-Sets mit Mario und bekannten Gegenständen aus der Super Mario-Serie
  • ein Mario-Holzblock-Set (3 Stück) und ein Mario & Friends-Holzblock-Set (30 Stück)
  • Eine kostenlose Hallo, Mario! App für intelligente Geräte und Nintendo Switch-Systeme (ab 19.2.)
  • Eine Stop-Motion-Animationsserie von My Mario mit dem Titel „It’s Me, Mario!“
  • Eine Kollektion von Kleidung für Säuglinge und Kleinkinder
  • Ein interaktives Hallo, Mario! Boardbook von Nintendo und Penguin Random House
  • Stofftiere, zu denen lustige Rasseln und kuschelige Mario-Plüschtiere gehören
  • Die Tomy Toomies My Mario-Kollektion, die die Badezeit mit Badespielzeug aufpeppen wird

