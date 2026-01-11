My Mario-Produkte: Nintendo bringt sie nun auch in Europa!

Nintendo wird nächsten Monat seine Reihe von My Mario-Produkten in den USA und Europa veröffentlichten, wie angekündigt wurde.

Mehr zu Nintendo My Mario

My Mario ist eine Reihe von Mario-Produkten, die sich an kleine Kinder richten, darunter ein Holzblock-Set mit Charakteren und Gegenständen aus der Super Mario-Serie, die auch als amiibo-Spielzeug dienen. Das Sortiment umfasst auch ein Hallo Mario! App, mit der wir mit dem Klempner auf dem eigenen Telefon oder Tablet interagieren können, eine Stop-Motion-Serie, ein Brettbuch, Kleidung und mehr. Die My Mario-Kollektion wird ab dem 19. Februar in Nintendos Geschäften in New York und San Francisco, im My Nintendo Store in Europa und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Diese My Mario-Serie umfasst: