My Mario-Produkte: Nintendo bringt sie nun auch in Europa!
Nintendo wird nächsten Monat seine Reihe von My Mario-Produkten in den USA und Europa veröffentlichten, wie angekündigt wurde.
Mehr zu Nintendo My Mario
My Mario ist eine Reihe von Mario-Produkten, die sich an kleine Kinder richten, darunter ein Holzblock-Set mit Charakteren und Gegenständen aus der Super Mario-Serie, die auch als amiibo-Spielzeug dienen. Das Sortiment umfasst auch ein Hallo Mario! App, mit der wir mit dem Klempner auf dem eigenen Telefon oder Tablet interagieren können, eine Stop-Motion-Serie, ein Brettbuch, Kleidung und mehr. Die My Mario-Kollektion wird ab dem 19. Februar in Nintendos Geschäften in New York und San Francisco, im My Nintendo Store in Europa und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Diese My Mario-Serie umfasst:
- Zwei Holzblock-Sets mit Mario und bekannten Gegenständen aus der Super Mario-Serie
- ein Mario-Holzblock-Set (3 Stück) und ein Mario & Friends-Holzblock-Set (30 Stück)
- Eine kostenlose Hallo, Mario! App für intelligente Geräte und Nintendo Switch-Systeme (ab 19.2.)
- Eine Stop-Motion-Animationsserie von My Mario mit dem Titel „It’s Me, Mario!“
- Eine Kollektion von Kleidung für Säuglinge und Kleinkinder
- Ein interaktives Hallo, Mario! Boardbook von Nintendo und Penguin Random House
- Stofftiere, zu denen lustige Rasseln und kuschelige Mario-Plüschtiere gehören
- Die Tomy Toomies My Mario-Kollektion, die die Badezeit mit Badespielzeug aufpeppen wird
