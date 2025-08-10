Hello, Mario! – Nintendo kündigt Apps für Kinder an

Nintendo hat die kostenlose App Hello, Mario! für iOS, Android und Switch-Konsolen angekündigt. Sie sind Teil von My Mario, aber was wird das?

Über Hello, Mario!

My Mario ist eine neue Serie von Mario-Produkten für kleine Kinder, die ab dem 26. August veröffentlicht werden. Und bei Hello, Mario! handelt es sich um eine kostenlose App für Smart-Geräte und Nintendo Switch, die Kinder intuitiv spielen können. Kindgerecht deshalb, weil sie so wie damals in Super Mario 64 Marios Gesicht ziehen oder es auf dem Bildschirm umdrehen können. Mario wird auf verschiedene Weise reagieren, basierend auf dem Input des Spielers, so dass Eltern und Kleinkinder zusammen spielen und jede Reaktion genießen können, die sie sehen. Und hier ist ein erster Blick auf die App in Aktion, via ihrer offizielle Website in Japanisch – keine Sorge! Bilder sagen mehr als tausend Kanji-Zeichen…