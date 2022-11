Move it! Just Dance 2023 ab sofort erhältlich

Just Dance 2023 Edition präsentiert auch neue Kooperationen mit Künstler:innen, darunter eine spannende Partnerschaft mit der internationalen Pop-Sensation Ava Max. Zu ihrem aktuellen Chart-Hit „Million Dollar Baby“ können die Spieler:innen ab sofort tanzen – und zwar mit einer Original-Choreografie, die Ava Max für Just Dance erstellt hat. Die Sängerin, die am 27. Januar ihr zweites Album Diamonds & Dancefloors veröffentlichen wird, hat seit ihrem Durchbruch 2019 mit der Single „Sweet but Psycho“, die auch im Spiel enthalten ist, weltweit mehr als 12,4 Milliarden Streams erreicht.

​

​Außerdem kehrt die mit dem GRAMMY-Award ausgezeichnete Singer-Songwriterin Billie Eilish ebenfalls in das Spiel zurück. „Ich freue mich sehr, dieses Jahr mit meinem Song ‚Therefore I Am‘ bei der Just Dance 2023 Edition dabei zu sein“, erklärt Billie Eilish.