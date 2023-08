Mortal Kombat 1 wird auch Reptile, Havik und Ashrah bieten + Trailer

Ein weiterer erfahrener Mortal Kombat-Charakter kommt zu Mortal Kombat 1: Reptile, der erste geheime Charakter des Franchise.

Drei „Neue“ für Mortal Kombat 1

Reptile hat mittlerweile über 30 Jahre auf dem Buckel und ist immer wieder für Easter Eggs gut. Seit seinem Debüt im ursprünglichen Mortal Kombat als versteckter Boss-Charakter ist Reptile (auch bekannt als Syzoth) in praktisch jedem MK-Spiel erschienen, entweder als spielbarer Charakter oder in Cameo-Form. In der neu gestalteten Mortal Kombat 1-Timeline hat er sich als einzigartig unter seinen Artgenossen erwiesen: Er kann sich von seiner natürlichen Form in die menschliche Form verwandeln. Er wird dies in der Mitte des Spiels – sogar mitten in seinen Kombo-Angriffen – tun, indem er die Stärken beider Formen verwendet, einschließlich des Ausspuckens von jeder Menge Säure.

Reptiles Trailer zeigt, wie wandelbar die Figuren sein werden – denn dazu gehört auch die Rückkehr von Ashrah, dem Schattenreich-Dämon. Er hat ein fast menschliches Aussehen, da er sich vom Bösen aus den Seelen der Menschen ernährt – alles klar! Begleitet werden die zwei Figuren von Havik, dem Chaosrealm-Zauberer, der Freude an Schmerzen hat. Daher nutzt er seinen eigenen Körper und dessen Gliedmaßen als Waffen, inklusive unnatürlicher Verrenkungen und den einen oder anderen Knochenbrüchen. Ein geborener Kämpfer sozusagen! Sowohl Havik als auch Ashrah debütierten in Mortal Kombat: Deception. Dieses Spiel und seine Fortsetzungen aus der 3D-Ära werden für einen anständigen Teil des Kaders von MK1 herangezogen. Mortal Kombat 1 kommt am 19. September 2023 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch heraus.