Mortal Kombat 1: So sieht Omni-Man aus, kommt im November als DLC

Der Enthüllungstrailer, der als Teil der New York Comic-Con gezeigt wurde, zeigt den Charakter, der ursprünglich aus Invincible stammt, der Comic-Serie, die kürzlich für Amazon Prime adaptiert wurde. Omni-Man wird von JK Simmons gesprochen. Der Charakter wird im November 2023 als Teil des Mortal Kombat Kombat Packs veröffentlicht. Spieler mit der Premium Edition von Mortal Kombat 1 haben dieses Paket kostenlos erhalten. Die übrigen Charaktere, die sich der Fighter-Riege als Teil der ersten Welle von DLC anschließen werden, sind Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Homelander und Takashi Takeda.

NetherRealm hat den ersten Blick auf Omni-Man gezeigt, einen Charakter, der in Mortal Kombat 1 kommt – aber nur, wenn ihr den DLC habt.

Tremor, Mavado, Johnny Cage, Ferra und Khameleon sollen dem Spiel als Kameo-Kämpfer beitreten. Der Co-Schöpfer der Serie und Kreativdirektor von Mortal Kombat 1, Ed Boon, neckte kürzlich, dass die Horror-Ikone Ghostface zu Mortal Kombat kommen könnte. Der Kampftitel wurde am 19. September zum allgemeinen kritischen Lob veröffentlicht, wobei der Metacritic-Score des Spiels derzeit bei 84 auf Konsolen und 83 auf dem PC liegt. Unser eigenes Review zeigt auf, worum es im Game so geht – was haltet ihr von dem Titel?