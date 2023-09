Mortal Kombat 1: Seht hier Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

Die ersten Aufnahmen vom neuen Johnny Cage-Skin aus Mortal Kombat 1 wurden gezeigt. Jean-Claude Van Damme ist zurück!

Van Damme erscheint als spezieller alternativer Skin für Johnny Cage, der von Spieler:innen freigeschaltet werden kann, die die Premium Edition des Spiels kaufen. Der Skin scheint Van Damme zu zeigen, wie er in den frühen 90er Jahren ausgesehen hat, etwa zu der Zeit, als der erste Titel veröffentlicht wurde. Co-Schöpfer Ed Boon erklärte: “Als wir das allererste Spiel machten, war es unsere Absicht, Van Damme: The Arcade Game zu machen. Wir wollten eigentlich die Worte ‘Van Damme’ sehen. Bloodsport war groß, und Universal Soldier auch, denke ich. Also riefen wir seine Leute an, und wir dachten: ‘Wir wollen ein Spiel auf der Grundlage von Van Damme machen’, und ich weiß nicht, ob er abgelehnt hat oder einfach nie zu ihm gekommen ist oder so etwas.“

Doch nun hat das Team es geschafft. „Dieses Mal haben wir im Lotto gewonnen, und wir haben ihn bekommen. Wir haben tatsächlich seine Stimme und er wird der Johnny Cage-Charakter sein, und es ist der absolute Hammer!“ Entwickelt von NetherRealm Studios und veröffentlicht von Warner Bros. Games wird Mortal Kombat 1 am 19. September 2023 für PC, PS5, Xbox Serie-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Alle, die das Spiel vorbestellen, bekommen Shang Tsung als spielbaren Charakter, während Spieler:innen, die die Premium Edition kaufen, fünf Tage frühen Zugang erhalten (sowie den Van Damme DLC, frühen Zugang zu DLC-Charakteren und 1250 Dragon Krystals). Nach dem Start werden sechs Charaktere als DLC ins Spiel kommen – Quan Chi, Omni Man, Ermac, Takeda, Peacemaker und Homelander. Greift ihr da zu?