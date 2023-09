Moonstone Island PC-Release erfolgt am 20. September

Raw Fury und der Indie-Entwickler Studio Supersoft verkünden feierlich den Moonstone Island PC Release Termin. Demnach erscheint die Kreaturen-sammelnde Life-Sim am 20.9.2023. Zudem wurde ein neuer Trailer während des MIX Next Online Showcases veröffentlicht, der original handgezeichnete Animationen enthält, die an zahlreiche Ghibli-Klassiker erinnern. Viel Spaß damit!