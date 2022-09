Moonbreaker – Gratis-Spielewochenenden im September auf PC via Steam

Subnautica-Entwickler Unknown Worlds hat gemeinsam mit Krafton kürzlich sein bevorstehendes Strategiespiel vorgestellt , das den Namen Moonbreaker trägt. Das Spiel wird am 29. September auf Steam Early Access erscheinen. Zuvor werden die Unternehmen jedoch zwei Spieltestwochenenden veranstalten, vom 9. bis 11. September und vom 16. bis 18. September. Das Hauptziel dieser Sitzungen wird es sein, die Server zu testen. Sich für den Spieltest anzumelden, ist auch ziemlich einfach: Der Zugriff lässt sich via der Produktseite auf Steam anfordern. Während dieser Wochenend-Spieltests haben die Spieler:innen Zugriff auf das gesamte Spiel, mit Ausnahme einiger Systeme und des Ladens. Die Inhalte werden schrittweise in der Steam Early Access-Version freigeschaltet, doch beim Spieltest werden die Inhalte augenblicklich verfügbar sein, damit man alles testen kann.

Alle Fortschritte im Spiel werden vor dem offiziellen Start zurückgesetzt, mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Von euch vorgenommene Lackierungen werden in den Early Access-Status übertragen. Da das Malen der virtuellen Miniaturfiguren von Moonbreaker eine große Anhängerschaft anspricht, ist das schön zu sehen. Unknown Worlds warnt auch davor, dass diese Tests dazu gedacht sind, die Server an ihre Grenzen zu bringen, und so dass Unterbrechungen und Notfallwartungen auftreten können. So oder so, spätestens Ende September können wir in den Genuss des Spiels kommen. Nehmt ihr an den Wochenenden teil?