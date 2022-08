gamescom 2022: Moonbreaker von den Subnautica-Machern angekündigt

KRAFTON, Inc. kündigte Moonbreaker von Unknown Worlds (Subnautica) an, ein neues rundenbasiertes Tabletop-Taktikspiel.

Moonbreaker spielt in einer originellen Sci-Fi-Welt, die vom renommierten Autor Brandon Sanderson (Mistborn-Serie, Die Sturmlicht-Chroniken, Robert Jordans Das Rad der Zeit) erschaffen wurde. Ihr werdet an verschiedenen Orten kämpfen – einem winzigen Sonnensystem mit Monden, die von einer knappen Ressource namens Cinder im Orbit gehalten werden. Die Spieler:innen werden auch in der Lage sein, mehr über die Welt des Spiels und dessen Charaktere in den kommenden Hörspielen zu erfahren, die kurz vor dem Start des Early Access auf Steam erscheinen.

Über Moonbreaker

Moonbreaker ist ein authentisches digitales Miniaturenerlebnis in einem ausgedehnten Sci-Fi-Universum von Brandon Sanderson. Es wird von Unknown Worlds entwickelt, den Machern der Subnautica-Serie, und erscheint am 29. September weltweit im Early Access auf PC und Mac über Steam. Durch zugängliches, rundenbasiertes, kompetitives Gameplay, fortlaufende Veröffentlichungen von Inhalten und tiefgreifende Anpassungsmöglichkeiten wird Moonbreaker eine Vielzahl von Gameplay-Erfahrungen bieten – insbesondere für Fans von Tabletop- und Sammelkartenspielen. Euch werden endlose Kombinationsmöglichkeiten versprochen: Mehr als 50 Einheiten können beliebig miteinander kombiniert werden.

Jeder Aspekt von Moonbreaker wurde entwickelt, um das Gefühl eines physischen Miniaturenspiels einzufangen, ohne die Einschränkungen der realen Welt. Mit detaillierten, intuitiven und sich ständig weiterentwickelnden Malwerkzeugen können Spieler:innen ihre Einheiten auf die nächste Stufe der Individualisierung heben. Benutzerdefinierte Paletten, schöne Oberflächen, anpassbare Ranglistenbanner und professionelle digitale Malwerkzeuge schaffen den perfekten Raum für die Schönheit des Spiels. Dabei können die Einheiten mit traditionellen Techniken bemalt (aber mit einer Rückgängig-Taste!) werden, oder ihr bewundert die Minis von professionellen Miniaturmalern.

Stimmen zu Moonbreaker

“Moonbreaker wurde aus einer großen Leidenschaft für Tabletop-Spiele geboren, die viele von uns bei Unknown Worlds teilen”, sagt Charlie Cleveland, Mitbegründer und Game Director bei Unknown Worlds. “Unser Ziel mit dem Spiel ist es, die traditionellen Barrieren, die mit Tabletop-Spielen und Miniaturen verbunden sind, abzubauen und gleichzeitig den Charme des Hobbys zu bewahren, der dieses Genre so besonders macht. Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit sind wir begeistert, Moonbreaker offiziell zu enthüllen und freuen uns darauf, mit der Community zusammenzuarbeiten, um das Spiel weiterzuentwickeln, während es sich im Early Access befindet.”

“Mit Moonbreaker bieten wir ein völlig einzigartiges Spielerlebnis, das die Tiefe traditioneller Tabletop-Spiele mit dem Komfort moderner Videospieltechnologie verbindet”, so Mike Silbowitz, Head of Americas Business Division bei KRAFTON, Inc. “Unsere Partner bei Unknown Worlds sind bekannt dafür, dass sie aufgrund ihres Erfolges mit den Serien Subnautica und Natural Selection neue kreative Wege beschreiten, und wir erwarten, dass Moonbreaker diese Tradition fortsetzen wird. Der Start des Spiels im Early Access ist nur der Anfang, denn wir freuen uns darauf, es durch fortlaufende Saisons und Inhaltsupdates zu unterstützen.” Die offizielle Website und den Ankündigungstrailer des Spiels gibt es gleich hier: