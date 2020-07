Monster Hunter World: Iceborne – finaler Tagebucheintrag

Capcom erstaunt mich in Monster Hunter World: Iceborne immer wieder aufs Neue. Nachdem der Shara Ishvalda besiegt, die Welt scheinbar gerettet und auch die Erweiterung somit durchgespielt ist, werfen die mich unmittelbar nach dem Abspann sofot in ein neues Abenteuer. Diesmal soll es in die Leitlande gehen, ein wohlgemerkt vollkommen neues Gebiet, auf dem vermutlich noch komplett unentdeckte Monster lauern.

Und tatsächlich! Das neue Areal präsentiert sich zwar in einem altbekannten Gewand, setzt es sich doch aus Versatzstücken der vorangegangenen 6 Klimazonen zusammen, wo der tropische Dschungel nahtlos in Vulkanhöhlen und eisige Gletscher übergeht. Vielmehr werden wir jedoch mit einigen – in diesem Spiel noch gar nicht gesehenen – Monstern überrascht.

Dabei bewegen sich sowohl der Yian Garuga, der Höllenfeuer-Zinogre und auch der Rajang ganz individuelle und sind nicht nur abgekupferte Versionen, wie wir das im DLC ja auch schon gesehen haben. Die Moves der beiden letzteren Monster könnt ihr euch übrigens auch in den kurzen Vorstellungsvideos etwas genauer ansehen.

Das diese Ereignisse nach über 100 Spielstunden mit Monster Hunter World: Iceborne und nach dem Abschluss der eigenlichen Main-Story noch stattfinden, ist für mich einfach unfassbar! Einfach nur großartig natürlich! Ich bin an dieser Stelle einfach nur verblüfft über das Spiel und deren Entwickler, wie viel Content man in in eine Erweiterung gepackt hat. Wenn ein Spiel einmal den Beinamen „Erweiterung“ auch wirklich verdient hat, dann ist es tatsächlich Iceborne.

Ich habe an dieser Stelle mit den Entdeckungen nur ein klitzekleines Problem. Sie kommen zu einem Zeitpunkt, an dem ich mit dem Game nach dem Durchlauf der Credits innerlich schon ein wenig abgeschlossen habe. Der Zenit ist erreicht, die Messe ist gelesen. Ich will gar nicht sagen, dass die neuen Monster jetzt noch zu spät auftauchen. Wann wäre denn ein besserer Zeitpunkt gewesen? Wir haben doch laufend Neuerungen erhalten. Allerdings hat das Spiel einen Abschluss gefunden, genau zu einem Zeitpunkt wo es für mich angefangen hat repetitiv zu werden.

Und mit dem Beginn der neu aufgekommenen Missionen, die natürlich beinhalten, die gefährlichen Kreaturen zu killen, merke ich, dass mich das Game nicht mehr so in seinen Bann zieht. Die Luft ist jetzt – nach über 100 Spielstunden – erst einmal draußen. Also henge ich das Jäger-Dasein an den Nagel. Tschüss, baba Monster Hunter World! Es war eine tolle Zeit! Und vielleicht sehen wir uns ja bei einer spontanen Session mit Gleichgesinnten irgendwann mal wieder. Schließlich wartet Capcom ja auch stätig mit wohlgemerkt kostenlosen Erweiterungen für dich auf. Aber jetzt ist es erstmal an der Zeit ein finales Fazit zu ziehen.