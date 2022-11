Monster Hunter Rise: Sunbreak: Winter- und Frühlings-Update geplant

Gestern enthüllte Capcom einige Details für “Title Update 3”, das Ende dieses Monats in Monster Hunter Rise: Sunbreak erscheinen wird.

Am Ende ihres Title Update 3-Videos gab Capcom einen Einblick in die Zukunft von Monster Hunter Rise: Sunbreak. Nach dem kostenlosen Titel-Update 3 geht man nahtlos zum kostenlosen Titel-Update 4 über, das noch vor Ende des ersten Quartals 2023 kommen soll. Diese Version wird bei Veröffentlichung ein paar Dinge enthalten. So soll ein Älterer Drache in Erscheinung treten, aber auch ein superstarkes Monster mit von der Partie sein. Zweifellos wird es auch mehr bezahlte DLCs, Optimierungen und andere Verbesserungen geben. Danach gab es Info zum “Frühjahr” 2023-Update, das vorhersehbar „Title Update 5“ genannt wird. Es wurden keine allgemeinen Details darüber gegeben, aber es wird wohl in die selbe Richtung gehen wie die Updates zuvor.