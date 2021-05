Monster Hunter Digital Event: Neuer Monster Hunter Stories 2 Trailer veröffentlicht

Im Rahmen des gestrigen Monster Hunter-Events hat Capcom neben dem zweite kostenlose Monster Hunter Rise Update (Ver. 3.0) einen neuen Monster Hunter Stories 2 Trailer veröffentlicht, der euch neue Einblicke gewährt.

Der neue Monster Hunter Stories 2 Trailer

Im neuen Trailer wird erstmals ein Licht gezeigt, das Monster auf der ganzen Welt plötzlich zur Raserei treibt. Außerdem werden eine Verbindung zwischen den Raserei auslösenden Strahlen, dem Verschwinden von Rathalos und der Geburt von Ausmerzflügel-Ratha angedeutet und wiederkehrende Charaktere aus Monster Hunter Stories enthüllt. So helfen Buddy Avinia und das Monstie Frostfang erneut dabei, ein Mysterium zu enträtseln.

Neben diesen Details zur Geschichte des Spiels zeigte das digitale Event ebenfalls, wie ihr eure Monsties sammelt und verbessert. Neue Eier können in jedem Monstie Horst in der Spielwelt gefunden werden. Die Nester haben verschiedene Größen und Formen – besonders seltene Eier enthalten häufig Monsties mit einer seltenen Kombination an Genen. Die gefundenen Eier können anschließend in Stallungen ausgebrütet werden, damit ihr erfahrt, welche Monsties sich darin befinden. Der Ritus der Überlieferung ermöglicht es euch außerdem, einzigartige Gene eines Monsties auf ein anderes zu übertragen. Durch die Kombination von Genen gleicher Elemente oder Angriffe lässt sich so ein Team spezialisierter Monsties zusammenstellen. Ihr könnt auch die Gene verschiedener Monster kombinieren und vielseitige Monsties erschaffen, die Fähigkeiten unterschiedlicher Angriffstypen und Elemente beherrschen.