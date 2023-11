Monopoly Go (iOS, Android): Warum ist es so erfolgreich?

Monopoly Go hat es anscheinend geschafft, in sieben Monaten bei 100 Millionen Downloads einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar zu erzielen.

Über den Erfolg von Monopoly Go

Wie von Forbes berichtet, hat der Monopoly Go-Entwickler Scopely mitgeteilt, dass die neueste mobile Version des klassischen Handyspiels in den sieben Monaten seit seiner Einführung 1 Milliarde Dollar eingebracht hat. Laut Scopely ist ihr Spiel nicht das erste Spiel, das diese Marke durchbricht, aber sehr wohl das schnellste Casual Game für Mobilgeräte. Da hilft es natürlich vortrefflich, dass das Spiel anscheinend über 100 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

Die Spieler sind mehr als 40 Milliarden Mal über Los gezogen, mehr als 150 Millionen Freundschaftseinladungen gesendet und sechs Milliarden Mal ins Gefängnis gegangen, was ungefähr richtig klingt. Zudem wurden fast zwei Milliarden Spiele beendet. Wahnsinn! Monopoly Go wurde im April veröffentlicht, und wie die meisten Iterationen von Monopoly lässt es euch Immobilien kaufen, Häuser und Hotels bauen und Zufallskarten ziehen. Ihr dürft dabei mit Freunden spielen und Minispiele wie die Community Chest spielen, oder nehmt an Turnieren und anderen Events teil.