MONOPOLY Film-Editionen mit Indy, Super Mario, D&D und Star Wars

Indiana Jones, Super Mario Bros. und Dungeons & Dragons reihen sich in die MONOPOLY Film-Editionen von Hasbro ein. Wie die bereits erhältlichen MONOPOLY-Editionen zu KultFilmen wie Star Wars oder Herr der Ringe und Serien wie Stranger Things bieten auch die neuen Editionen nun das authentische Spielvergnügen zu den Filmen.

Nach dem Film noch mehr ihn die abenteuerliche Welt von Indiana Jones eintauchen? Das wird durch die Indiana Jones Film-Edition von MONOPOLY nun möglich. In diesem neuen MONOPOLY-Spiel wird der berühmte Archäologe gefeiert mit Design, Spielteilen, Orten und Themen, inspiriert von den kultigen Indiana Jones Filmen.

Beim MONOPOLY-Spiel Indiana Jones begeben sich die Spieler:innen auf eine Weltreise zu Indys Abenteuern und lassen unvergessliche Momente aus den ersten drei Indiana Jones Filmen aufleben. Dabei versuchen sie, die Kontrolle über Orte wie die Quelle der Seelen und den Tempel des Todes zu übernehmen, Jocks Doppeldecker und andere Flugzeuge zu sichern und das goldene Idol, den Heiligen Gral und mehr zu finden. Wer zuletzt noch Geld hat, während alle anderen pleite sind, der gewinnt!

In dem actiongeladenen MONOPOLY-Brettspiel zum Super Mario Bros. Film können Fans das Pilz-Königreich erkunden. Mit den beliebten Figuren aus der Super Mario Welt kämpft man gegen Bowser, um das Pilz-Königreich zu retten. Ikonische Gegenstände und Power-Ups wie Toads Bratpfanne, ein Superpilz, Peachs Krone und mehr, stehen dabei zur Verfügung. Anstelle von MONOPOLY Spielgeld gilt es hier, die meisten Goldmünzen zu sammeln, um zu gewinnen. Dabei kann Bowser zum echten Hindernis werden, denn er kann Grundstücke austauschen, Münzen stibitzen und sogar Spieler:innen in das Gefängnis verfrachten! Das Super Mario MONOPOLY-Spiel ist ein spannendes Geschenk für Kinder, Gamer sowie Fans von Mario und MONOPOLY ab 8 Jahren.

MONOPOLY Dungeons & Dragons entführt die Spieler:innen in eine Welt voller Abenteuer, Magie und Intrigen. Die einzigartige Kombination von MONOPOLY und Dungeons & Dragons bietet Fans die Möglichkeit, ihre strategischen Fähigkeiten zu nutzen und ihr eigenes Imperium in einer fantastischen Realität aufzubauen. Die Spieler:innen erforschen die vergessenen Reiche als Teil einer unerschrockenen Abenteurergruppe. Dabei erleben sie Abenteuer an der Schwertküste und im gefährlichen Underdark, suchen nach nützlichen Gegenständen und mächtigen Zaubern und sammeln wertvolle Schätze.

Inspiriert von der dunklen Seite der Macht geht es in dem Disney Star Wars MONOPOLY für die Spieler:innen darum, so viele berüchtigte Bösewichte wie möglich zu rekrutieren. Je mehr Verträge sie haben, desto mehr Imperiale Credits können sie sammeln. Die besondere Fähigkeit eines Charakters kann aktiviert werden, indem der Force Lightning Ring erworben wird. Mit Dark Side-Karten kann man gegen Gegner:innen vorgehen und mit dem Raumschiff-Feld in den Hyperraum springen.

Von der großen Leinwand auf das Spielbrett. Das weltweit beliebte MONOPOLY trifft mit den Film-Editionen auf die fesselnden Geschichten und Charaktere von Filmhelden. Fans bekommen so die Möglichkeit, ihre Lieblingsfilme auf eine völlig neue Weise zu erleben und gleichzeitig ihr strategisches Geschick unter Beweis zu stellen.