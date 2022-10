MOBA von Epic Paragon kehrt tatsächlich zurück

Fortnite hatte damals Paragon getötet, doch nun wird das Spiel wiedergeboren. Als Gratis-MOBA soll es neue Höhen erringen, lest hier mehr!

Hallo, Paragon: The Overprime

Das eingestellte MOBA wird in der nächsten Zeit als Paragon: The Overprime wiedergeboren. Es wird vom südkoreanischen Studio Netmarble, PtO entwickelt und wird ein Free-to-Play-Action-MOBA sein. “Paragon: The Overprime ist ein kostenloses teambasierter TPS Action MOBA. Wählen Sie einen der vielen mächtigen Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, um das erstklassige Schlachtfeld zu erobern. Rase mit den Helden von Prime über das Schlachtfeld und spüre den Nervenkitzel der Action”, so die Beschreibung des Spiels im Epic Game Store. Schon „bald“ – vermutlich gegen November 2022 wird das Spiel einen Early Access-Zustand erlangen, es wurde jedoch kein Zeitrahmen angegeben, wie lange das Spiel in diesem Zustand bleiben wird.

Paragon war ein Third-Person-MOBA, der im März 2016 auf PC und PlayStation 4 veröffentlicht wurde. In der Beta-Phase befindlich war das Game drauf und dran, eine breite Spielerschaft zu unterhalten. Das war aber nicht genug, und bevor das Spiel eine vollständige Veröffentlichung schaffte, wurde es stillgelegt und ein Großteil der Bemühungen des Teams wurde auf Fortnite umgeleitet, das dabei war, die Welt zu übernehmen. Nach der Schließung wurden fast alle Assets des Spiels kostenlos von Epic veröffentlicht und so haben sie ihren Weg in mehrere andere Spiele gefunden. Im Oktober wurde Netmarble von Epic Games gewährt, alle Assets zur Herstellung von Paragon: The Overprime zu verwenden. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die gesamte IP, einschließlich der Marke für das Projekt, zu verwenden…