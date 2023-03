MLB The Show 23 erscheint am 28.3.2023 für PS4 und PS5

Gute Nachrichten für die Baseball-Fans – Sony verkündete nun feierlich, dass mit MLB The Show 23 der neueste Ableger der etablierten Baseball-Simulation am 28. März 2023 erscheint. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe präsentiert die neueste Ausgabe internationale Baseballspieler:innen, die beim World Baseball Classic antreten. Alle Spieler:innen haben die Möglichkeit, das offizielle „World Baseball Classic 2023″-Trikot von einem der 20 enthaltenen Länder zu wählen und aus mehr als 100 Spieler:innen ein Dream-Team zusammenzustellen.