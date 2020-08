Microsoft Surface Duo mit 35-Minuten-Video vorgestellt

Der Hersteller Microsoft hat sein neuestes Surface Duo, ein Zwei-Screen-Gerät mit Android, vorgestellt. Lest hier mehr!

Mehr über das Surface Duo

Panos Panay, der Windows & Devices Chief von Microsoft, diskutiert und zeigt einiges vom neuesten Android-Smartphone. Sogar ein Surface Duo Bumper Case macht in dieser Demonstration einen Kurzauftritt. Das Dual-Screen-Smartphone wurde Anfang dieser Woche vorgestellt und ist ab 10. September in den USA verfügbar. Der Preis für dieses Novum ist allerdings kein Schnäppchen, dafür werden 1.399 US-Dollar (oder schwach 1.680 Euro) fällig. Der neue Formfaktor, so hofft Microsoft, soll mobiler Produktivität einen Schub verschaffen. Was haltet ihr davon, sind Tablets (wie das iPad Pro zum Beispiel), faltbare Smartphones oder das Surface Duo die Zukunft?